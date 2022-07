Prefeitura de Carapicuíba realiza curso de marketing pessoal

Secretarias: Desenv. Econômico, Social e Trabalho

Data de Publicação: 10 de março de 2020

Em parceria com o governo do Estado, a Prefeitura de Carapicuíba realiza o programa Trabalho em Equipe, que tem como objetivo orientar e preparar o trabalhador na busca de um emprego compatível com seus interesses, habilidades e qualificação profissional. O curso acontece no Ganha Tempo (dentro do Plaza Shopping Carapicuíba), Estr. Ernestina Vieira, 149 – Vila Dirce.

A metodologia utilizada é a Canadian Steel Trade and Employment Congress (CSTEC), na qual os participantes formam um “time” para troca de experiências e procura conjunta por emprego ou ocupação, o curso traz técnicas de marketing pessoal e vem auxiliando diversos carapicuibanos.

“Estou achando bem legal, pois aqui a gente aprende a como agir em uma entrevista e também vemos o que pode cair. O meu objetivo é conseguir trabalhar como auxiliar administrativa. Eu acho a iniciativa da Prefeitura muito boa, pois muitos aqui estão procurando o primeiro emprego”, disse a aluna Ilídia Andrade, de 27 anos.

Nas aulas os estudantes são incentivados a conhecer a si mesmos, suas habilidades e competências, e a estabelecer metas de trabalho e de vida para que tenham sucesso na busca por uma colocação no mercado.

“O curso vem me ajudando a me autoconhecer e melhorar o meu currículo. Ainda estou decidindo se vou fazer engenharia ou advocacia”, comentou Gabriel Conceição, de 16 anos.

Como funciona

O conteúdo do Time do Emprego é desenvolvido durante 12 encontros (de segunda a sexta), de três horas cada um, com grupos de 20 a 30 pessoas.

Quem pode participar

O público-alvo do programa são os trabalhadores que estão inseridos no Sistema Público de Emprego e Renda, desempregados há mais de 3 meses, incluindo os trabalhadores que são beneficiários do seguro-desemprego, ou jovens que estão procurando o primeiro emprego, desde que sejam maiores de 16 anos.

Como participar

Os interessados devem fazer cadastro no Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) Ganha Tempo (dentro do Plaza Shopping Carapicuíba) Estrada Ernestina Vieira, 149 – Vila Dirce.