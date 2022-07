Prefeitura de Carapicuíba firma convênio com o Instituto Criança é Vida para criação do programa “Criança é Vida Bebês”

Secretarias: Educação

Data de Publicação: 12 de março de 2020

Em evento realizado na manhã de terça-feira, 10, no auditório da Secretaria de Educação, a prefeitura firmou convênio com o Instituto Criança é Vida, para um programa de formação em serviço. Com seis módulos, o programa Criança é Vida Bebês busca a conscientização de educadores para os primeiros 36 meses de vida. “Um período importante para o desenvolvimento emocional e afetivo do ser humano”, explica Ana Maria Germano, gerente da área social do instituto. “80% do cérebro se desenvolve nos primeiros anos de vida”, garante.

Capacitando multiplicadores, o programa Criança é Vida Bebês envolve todas as crianças dessa faixa etária na rede municipal de ensino.

PAPO DE PROFESSOR – Antes da formalização do convênio, o grupo de diretores e coordenadores pedagógicos assistiu a uma palestra da neuropsicóloga Patrícia Saldanha. Trata-se de outro programa de aprimoramento no quadro de educadores da rede municipal: o Papo de Professor. Uma maratona de encontros, coordenados pela Secretaria de Educação, reunindo coordenadores pedagógicos e diretores. “São eventos que facilitam o aprofundamento dos estudos teóricos e o diagnóstico da aprendizagem, além de reflexão e troca de conhecimentos entre os diferentes profissionais de educação”, explica a titular da pasta