Carapicuíba recebe “Big Top Circus” no Parque Gabriel Chucre

Secretarias: Cultura e Turismo

Data de Publicação: 13 de março de 2020

Garantindo a diversão de toda família carapicuibana, a Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, realiza parceria com o “Big Top Circus” para espetáculo gratuito na cidade. As apresentações começam a partir de hoje, dia 13, às 20h30, no Parque Gabriel Chucre.

Os espetáculos acontecem as segundas, quintas e sextas-feiras, em horário único, e também, aos sábados e domingos, em três horários. Serão 400 vagas por sessão e a entrada ocorrerá por ordem de chegada.

Quem quiser assistir, também pode contribuir para o projeto doando 1kg de alimento, que será destinado ao Fundo Social de Solidariedade. A atração ficará na cidade até o dia 5 de abril.

Programação

Local: Parque Gabriel Chucre

Avenida Consolação, 505 – Vila Gustavo Correia

Horários:

– Segundas, Quintas e Sextas-Feiras – 20h30

– Sábados e Domingos – 16h, 18h e 20h30