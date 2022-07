Prefeitura de Carapicuíba reúne técnicos da área de saúde para tratar sobre os protocolos de enfrentamento ao Coronavírus no município.

Secretarias: Saúde

Data de Publicação: 13 de março de 2020

Na quinta-feira, dia 12, representantes da prefeitura se reuniram com técnicos da área de saúde para tratar sobre os protocolos de enfrentamento ao coronavírus no município. É importante ressaltar que Carapicuíba não registrou nenhum caso da doença e nem suspeitos até o momento.

A Prefeitura destaca que segue todos os protocolos e orientações do Ministério da Saúde. Os pacientes que chegarem até as unidades de saúde com sintomas da doença, histórico de viagem internacional ou contato com pessoas que viajaram, receberão máscara de proteção e serão encaminhados para local reservado.

Outro ponto a ressaltar é que os profissionais de saúde do município, principalmente da área da enfermagem, estão preparados para atender os possíveis casos de coronavírus e realizar os testes e exames necessários.

Carapicuíba também está preparada com espaço adequado caso haja necessidade de isolamento até a transferência para hospital estadual. Vale a pena ressaltar que o Governo do Estado anunciou o aumento de mais de mil leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) em todo o Estado de São Paulo.

A Prefeitura de Carapicuíba anuncia que o momento é de prudência e não de pânico. É importante que todos divulguem informações sobre os procedimentos básicos, como por exemplo, lavar sempre as mãos, não compartilhar objetos de uso pessoal (copo, toalha, talheres), evitar tocar em olhos, nariz e boca, com as mãos não higienizadas, ao tossir ou espirrar, utilizar o braço ou lenços descartáveis.

Por fim, a Prefeitura esclarece que informações atualizadas sobre as prestações de serviços serão divulgadas nos canais oficiais, sempre que necessário. Assim como o Governo do Estado anunciou na quinta-feira, dia 12, não há orientação para cancelamento da prestação de serviços até o momento.