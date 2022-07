Prefeitura de Carapicuíba informa que não registrou nenhum caso do novo Coronavirus.

Secretarias: Governo

Data de Publicação: 14 de março de 2020

A Prefeitura de Carapicuíba informa que NÃO registrou nenhum caso de #coronavirus. Porém, é um momento de prudência e vamos seguir as recomendações do Governo do Estado em relação à suspensão das aulas e demais atividades envolvendo crianças e idosos. É importante esclarecer que a suspensão é gradativa para que a família possa se organizar até o dia 23, quando as aulas serão suspensas totalmente.

A Secretaria de Saúde vai aumentar o número de profissionais na rede para melhor atender a população nos Prontos Socorros do município. Carapicuíba também está preparada com espaço adequado caso haja necessidade de isolamento até a transferência para hospital estadual.

É importante que todos divulguem informações sobre os procedimentos básicos, como por exemplo, lavar sempre as mãos, não compartilhar objetos de uso pessoal (copo, toalha, talheres), evitar tocar em olhos, nariz e boca, com as mãos não higienizadas, ao tossir ou espirrar, utilizar o braço ou lenços descartáveis.

