Atendimentos da Carreta da Mamografia serão suspensos visando conter a Proliferação do Covid-19

Secretarias: Saúde

Data de Publicação: 16 de março de 2020

Informamos que os atendimentos da Carreta da Mamografia serão suspensos. A medida preventiva foi definida pelo Governo do Estado, para conter a proliferação do coronavírus. Divulgaremos posteriormente a nova data.

É importante que todos divulguem informações sobre os procedimentos básicos, como por exemplo, lavar sempre as mãos, não compartilhar objetos de uso pessoal (copo, toalha, talheres), evitar tocar em olhos, nariz e boca, com as mãos não higienizadas, ao tossir ou espirrar, utilizar o braço ou lenços descartáveis.

