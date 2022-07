Prefeitura de Carapicuíba decide adiar eventos da programação de aniversário de 55 anos da cidade.

Secretarias: Governo

Data de Publicação: 17 de março de 2020

Seguindo a recomendação do Ministério da Saúde sobre evitar aglomerações de pessoas, para conter a proliferação do novo coronavírus, a Prefeitura de Carapicuíba decidiu adiar os eventos da programação de aniversário de 55 anos da cidade. Serão mantidas apenas as entregas das unidades de saúde, mas para evitar aglomerações, os eventos serão realizados rapidamente e sem a participação do público. Em relação às outras inaugurações, novas datas serão divulgadas nos canais oficiais da Prefeitura posteriormente.

É importante que todos divulguem informações sobre os procedimentos básicos de prevenção ao vírus, como por exemplo, lavar sempre as mãos, não compartilhar objetos de uso pessoal (copo, toalha, talheres), evitar tocar em olhos, nariz e boca, com as mãos não higienizadas, ao tossir ou espirrar, utilizar o braço ou lenços descartáveis.

Programação adiada:

• Carreta da Mamografia

• Carapicuíba Mais Iluminada

• Entrega da Reforma da Quadra e Escola Paraíso das Crianças

• Entrega da reforma da Emei Abelhinha

• Sessão Solene na Câmara Municipal

• Entrega da revitalização do Parque dos Paturis

Programação mantida:

• CEO (Centro de Especialidades Odontológicas)

Data: 18/03

Horário: 18h

Local: Rua Ipauçu, 18B – Ariston

• Entrega da reforma da UBS Vila Menck

Data: 23/03

Horário: 18h

Local: Estrada das Acácias, 202 – Vl. Menck

• Entrega da reforma da UBS Vila Cretti

Data: 25/03

Horário: 18h

Local: Rua José Fernandes Teixeira Zuza, 510 – Vl. Cretti

• Entrega da reforma da UBS Adauto Ribeiro

Data: 30/03

Horário: 18h

Local: Estrada do Guabiroba, 519 – Jd Sto Estevão

• Inauguração da base do Corpo de Bombeiros

Data: 26/03

Horário: 10h

Local: Avenida General Teixeira Lott, 737 – Vl. Cretti