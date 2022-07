Prefeitura de Carapicuíba anuncia novas medidas de segurança contra propagação do novo Coronavírus.

Secretarias: Governo

Data de Publicação: 21 de março de 2020

Neste sábado, dia 21, o prefeito assinou o Decreto nº 4.981 para o fechamento de bares, casas noturnas e tabacarias. A medida começa a valer a partir de hoje para esses locais. Outros comércios de serviços não essenciais deverão ser fechados na terça-feira (24). .

Os locais de serviços e comércios essenciais, poderão funcionar, como: supermercados, farmácias, padarias, açougues, quitandas, postos de combustível, pet shop, bancos, entre outros.

Para os estabelecimentos que fazem o serviço de entrega em casa, como lavanderia, gás, etc, o funcionamento poderá ser normal, com os profissionais devidamente protegidos. Além disso, os restaurantes seguem funcionando apenas com a opção de delivery.

Os velórios deverão limitar o acesso de pessoas para evitar aglomeração, além de limitação de duração de até três horas dos velórios.

Sobre o fechamento das igrejas, os líderes religiosos da região vão contribuir, evitando promover concentração de pessoas. Muitos já têm realizados cultos e missas on-line.

Carapicuíba registra dois casos confirmados de coronavírus. A primeira pessoa viajou para Itália e Espanha e a segunda teve contato com um caso suspeito de outro município. Ambas foram atendidas pela rede particular na cidade de São Paulo e estão em monitoramento domiciliar. Atualmente, nossa cidade tem 132 casos suspeitos.

Acompanhe as informações oficiais, nos nossos canais de comunicação da Prefeitura. Evite fake news.