Prefeitura de Carapicuíba anuncia mudanças nos atendimentos dos equipamentos oficiais da cidade devido a pandemia de COVID-19.

Secretarias: Governo

Data de Publicação: 23 de março de 2020

Seguindo a recomendação do Ministério da Saúde sobre evitar aglomerações de pessoas, para conter a proliferação do novo coronavírus, a Prefeitura de Carapicuíba decidiu mudar os atendimentos dos equipamentos oficiais da cidade.

Alguns locais serão fechados e não terão atendimento presencial a partir de terça-feira, 24. Os munícipes podem resolver suas questões via e-mail ou telefone.

Os parques Gabriel Chucre e Paturis serão fechados a partir deste sábado, 21 e terça-feira, 24, respectivamente. O Plaza Shopping Carapicuíba é outro local que será fechado. Este, a partir de segunda-feira, 23.

O Ganha Tempo também está com atendimento suspenso. Para ter acesso aos serviços on-line baixe o aplicativo Sine Fácil. Para Carteira de Trabalho Digital e Seguro-Desemprego acesso o site: www.gov.br/pt-br/temas/trabalho-emprego

A Farmácia Especializada permanece com horário normal de atendimento, das 8 às 18 horas. No entanto, idosos, gestantes e portadores de doenças crônicas devem enviar representantes para retirada dos medicamentos.

As secretarias que fecham sem atendimento on-line são: Trabalho, Cultura e Esportes. Já as de Saúde, Transporte e Trânsito e segurança pública estarão com atendimento normal. Os Ecopontos também atendem normalmente.

O Centro POP, equipamento de assistência a pessoas em situação de rua, funcionará das 7 às 13 horas.

Veja em detalhes como irão funcionar os equipamentos da Prefeitura: