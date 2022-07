Secretaria de Assistência social e Cidadania de Carapicuíba define nova rotina de atendimento.

Secretarias: Assistência Social

Data de Publicação: 24 de março de 2020

Como medida de prevenção ao coronavírus, a Secretaria de Assistência social e Cidadania de Carapicuíba definiu uma nova rotina de atendimento. O objetivo é evitar aglomerações, protegendo a saúde da população.

Confira como estão funcionando os equipamentos municipais de Assistência Social:

Cras / Creas / Crevim

· Os atendimentos e dúvidas referentes aos Centros de Referência de Assistência Social (Cras) estão sendo realizados através dos telefones: 4164-1624 e 4184-1217, das 10 às 16 horas. Todas as atividades coletivas, como cursos e grupos de convivência e fortalecimento de vínculos, estão suspensas.

· O Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) também está atendendo somente pelo telefone: 97258-3963, das 10 às 16 horas.

· A assistência à mulheres vítimas de violência, oferecida pelo Centro Especializado de Atendimento a Mulheres em Situação de Violência (Crevim), acontece pelo telefone 97258-3963, das 10 às 16 horas. Casos emergenciais entrarão em análise para possível visita a domicílio.

Central do Cadastro Único

A Central do Cadastro Único suspendeu o serviço presencial. Assuntos como atualização do Cadastro Único, Bolsa Família e demais dúvidas sobre benefícios socioassistencias, devem ser tratados através dos telefones: 4185-3772 ou 97276-6981, das 10 às 16 horas.

Centro POP

O Centro Pop, unidade pública de assistência a pessoas em situação de rua, continua com os atendimentos diários, porém com horário diferenciado, das 7 às 13 horas, de segunda a domingo. O equipamento oferece local para banho e itens de higiene pessoal; ticket para alimentação no Bom Prato, doação de roupas e calçados, e encaminhamentos médicos necessários.

É importante ressaltar que, neste período da pandemia do coronavírus, o Centro POP oferece orientações diárias à população de rua, como por exemplo, evitar levar as mãos ao rosto; devida higienização das mãos no local; cobrir tosse e espirros; evitar aglomerações e; caso sintam-se doentes, procurar o Centro POP ou unidade de saúde próxima, entre outras recomendações.

Programa Viva Leite

O Viva Leite, programa estadual de distribuição gratuita de leite pasteurizado, continua a atender as famílias em situação de vulnerabilidade. Porém, a Secretaria de Assistência Social orienta que as famílias deixem os idosos em casa, sendo possível a retirada do leite por representantes da pessoas idosa, mediante apresentação do documento de identidade do beneficiário (a).

Secretaria de Assistência Social e Cidadania

Atendimento presencial suspenso. Somente através dos telefones: 4164-1624 ou 4184-1217