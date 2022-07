Como prevenção ao avanço do coronavírus, Guarda Civil Municipal fecha mais de 200 comércios em Carapicuíba

Secretarias: Segurança Pública e Controle Urbano

Data de Publicação: 24 de março de 2020

No último sábado, 21, a Prefeitura de Carapicuíba publicou mais um decreto com medidas para conter o avanço do coronavírus. Dentre elas estava listado o fechamento de parques, museus, bibliotecas, teatros, clubes esportivos, centros e espaços culturais públicos municipais, bem assim como a suspensão de programas municipais.

Além disso, todo tipo de comércio não essencial, como bares, tabacarias, baladas e cafés devem ser fechados para evitar a aglomeração de pessoas. Infelizmente alguns proprietários de estabelecimentos desrespeitaram a ordem e por isso, a Guarda Civil Municipal agiu rapidamente nesse controle.

Ao todo, de 21 a 23 de março foram fechados 214 estabelecimentos. Alguns nas Vilas Menck e Municipal, rua Romanoff, estradas do Guatambu e Fazendinha, avenida Marginal do Cadaval e outras localidades. Bailes funks também foram parados.

A Prefeitura pede a colaboração de todos para conter o avanço da doença. A Guarda Civil Municipal segue nas ruas realizando a fiscalização. Caso saiba de algum comércio não essencial que esteja aberto, o munícipe deve entrar em contato com a guarda pelo telefone: 4183-5229