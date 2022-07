Prefeitura de Carapicuíba anuncia construção de lavatórios comunitários no Calçadão.

Secretarias: Assistência Social

Data de Publicação: 25 de março de 2020

Diante da pandemia do novo coronavírus (COVID-19), pessoas em situação de rua enfrentam dificuldades em seguir as orientações de cuidados e higiene do Ministério da Saúde. Trabalhando nesta questão, a Prefeitura de Carapicuíba definiu algumas ações importantes a serem aplicadas já nos próximos dias.

Serão construídos dois lavatórios comunitários no Calçadão de Carapicuíba, localizados próximos ao banco Itaú e Banco do Brasil. Os lavatórios irão funcionar todos os dias da semana e contarão com três torneiras cada, além de sabão em pedra.

Na quarta-feira (25), equipes da Secretaria de Assistência Social e Cidadania, Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo) e Secretaria de Obras e Serviços Municipais discutiram os detalhes da obra, que será concluída o mais breve possível.

Além desta medida, o Centro Pop expandiu os dias de atendimento. A partir deste sábado (28), o equipamento público de assistência a pessoas em situação de rua, atenderá todos os dias da semana, das 7 às 13 horas. Outra importante iniciativa é a distribuição das refeições diárias – café da manhã, almoço e jantar – para a população de rua cadastrados no Centro POP.

O equipamento oferece local para banho e itens de higiene pessoal; doação de roupas e calçados; encaminhamentos médicos, entre outros serviços necessários. Conta também com equipe capacitada, com psicólogos e assistentes sociais.

É importante ressaltar que, neste período da pandemia, o Centro POP orienta diariamente a população de rua, como por exemplo, evitar levar as mãos ao rosto; devida higienização das mãos; cobrir tosse e espirros; evitar aglomerações e; caso sintam-se doentes, procurar a unidade de saúde próxima, entre outras recomendações.