Guarda Civil Municipal socorre e salva criança recém-nascida

Secretarias: Segurança Pública e Controle Urbano

Data de Publicação: 25 de março de 2020

Nesta quarta-feira, 25, durante patrulhamento de rotina, a equipe da Guarda Civil Municipal se deparou com uma mãe em via pública que pedia desesperadamente para salvar seu filho recém-nascido que estava engasgado e não respirava. De imediato, a equipe desembarcou, pegando a criança e começou a fazer as manobras técnicas para desengasga-la. Chegando próximo ao Pronto Socorro Infantil, o bebê desesgangou, dando entrada na emergência e sendo prontamente atendido. Ele não corre mais perigo, inclusive teve alta.

Um dos guardas que participou da ocorrência, o GCM Neves, explicou como tudo aconteceu. “A ocorrência foi por volta das 11 horas. Estavámos na estrada do Jacarandá sentido Centro, perto da estrada do Jathay, quando um carro parou na nossa frente e pediu auxílio, perguntando onde tinha um hospital. Nós perguntamos o que era e disseram que se tratava de uma criança engasgada. Rapidamente descemos do carro, eu peguei a criança, ela já estava roxinha e aí já fizemos a manobra de capotagem, que é colocar a criança de bruço e dar tapas nas costas para liberar as vias respiratórias dela e a partir daí nos deslocamos para o PSI. No fim deu tudo certo. Missao cumprida”.

Ashiley Carolina, mãe da criança, contou como tudo aconteceu e disse ser muito grata aos guardas. “Depois do susto agora estou mais aliviada. Eu já estava indo para o Pronto Socorro, mas como moro há pouco tempo na cidade, não sabia o caminho. Foi quando a viatura da guarda estava passando e eu fui perguntar o endereço. Prontamente eles me atenderam e socorreram o meu filho. Vendo que ele não estava respondendo aos estímulos, ligaram a sirene da viatura e foram rápido para a emergência. Sou muito grata a eles, pois se não fosse por essa ação provavelmente eu não estaria aqui contando esse milagre que aconteceu na minha vida e do meu filho”.

Estavam na viatura o encarregado Neves, motorista Edmir e o auxiliar Prado.