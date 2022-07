Secretaria de Saúde de Carapicuíba realiza a 2° edição do ‘Drive-Thru contra a gripe’.

Data de Publicação: 25 de março de 2020

Pessoas com mais de 60 anos fazem parte do público-alvo da primeira etapa da campanha nacional de vacinação contra a gripe. Por serem mais suscetíveis ao novo coronavírus, a Prefeitura de Carapicuíba adotou medidas importantes para a imunização segura dos idosos.

Para evitar aglomerações, a Secretaria de Saúde municipal realiza a 2° edição do ‘Drive-Thru contra a gripe’, nesta quinta-feira (26). Serão dois polos de vacinação, onde a pessoa idosa não precisará descer do carro. Vale lembrar que a vacina para influenza protege apenas contra a gripe (inclusive o H1N1).

As doses do imunológico serão aplicadas a partir das 10 horas, na Av. Mário Covas (próximo ao Terminal Rodoviário Municipal) e na Rua Xapuri (próximo ao Parque da Aldeia). O idoso (a) deve levar o cartão SUS, RG e carteira de vacinação. Conforme a quantidade de vacinas enviadas pelo Ministério da Saúde no decorrer dos dias, a Prefeitura irá divulgar outras datas para um novo Drive-Thru contra a gripe.

É importante destacar que a vacinação para o grupo mais vulnerável ao coronavírus faz parte de uma estratégia de auxílio aos profissionais de saúde, para descartarem o vírus influenza na triagem de possíveis casos de coronavírus. Além disso, é uma medida para preservar a saúde dos idosos contra a gripe e doenças respiratórias mais cumuns.

A Secretaria de Saúde recomenda evitar aglomerações e desespero, por que até o final da campanha, todas as pessoas com mais de 60 anos receberão o imunológico.