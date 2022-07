Prefeitura de Carapicuíba entrega unidade local do Corpo de Bombeiros.

Data de Publicação: 26 de março de 2020

No aniversário de emancipação político-administrativa da cidade, 26 de março, a Prefeitura entregou à população a unidade local do Corpo de Bombeiros. Mesmo sem cerimônia, para evitar aglomeração em fase de pandemia do coronavírus, a Prefeitura abriu simbolicamente a porta do equipamento, marcando o primeiro dia de funcionamento. Estiveram presentes os coronéis Jeferson de Melo e Alessandro da Silva, além do capitão Belucci e autoridades da prefeitura.

Instalada na avenida General Teixeira Lott, 737, a unidade conta com um a equipe de 25 bombeiros e três viaturas, sendo um caminhão de combate a incêndio (autobomba), uma ambulância de resgate e uma viatura para uso administrativo. A partir de hoje funcionando para atender qualquer ocorrência na cidade, o serviço pode ser acionado pelo telefone 193.