Prefeitura de Carapicuíba abre inscrições para voluntariado no combate ao covid-19.

Secretarias: Saúde

Data de Publicação: 30 de março de 2020

Para expandir ainda mais a assistência no combate ao coronavírus, a Secretaria de Saúde de Carapicuíba abriu inscrições para pessoas que desejam ajudar a cidade a enfrentar a pandemia. São diversas áreas para o voluntariado, como médicos, enfermeiros, atendentes, serviços gerais, entre outras funções. Ao se inscrever, o voluntário também pode sugerir a área de atuação.

Para se voluntariar é necessário ter idade entre 18 e 59 anos, estar em boas condições de saúde, demonstrando interesse e disponibilidade para ações junto aos equipamentos de saúde do município. A formação acadêmica é necessária apenas para funções relacionadas à área de saúde.

Outra importante medida é a contratação de novos médicos e equipe de enfermagem, por meio de chamamento do concurso público vigente.

Vale lembrar que os dias e períodos do trabalho são definidos pelo próprio voluntário (a) no ato da inscrição, que deve ser realizada por meio de formulário disponibilizado site oficial da Prefeitura: carapicuiba.sp.gov.br De acordo com a necessidade, a Prefeitura entrará em contato com os inscritos.