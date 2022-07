Prefeitura de Carapicuíba cria o “SAC Coronavírus”, canal de esclarecimento de dúvidas sobre a COVID-19.

Secretarias: Saúde

Data de Publicação: 2 de abril de 2020

No canal também são realizados atendimentos da Secretaria de Saúde

Pensando em facilitar a comunicação, expandindo os canais de informação aos moradores neste momento conturbado, a Prefeitura de Carapicuíba criou o SAC Coronavírus, um WhatsApp para as pessoas esclarecerem dúvidas sobre o que fazer caso apresentem sintomas parecidos com a doença, e quando procurar uma unidade de saúde.

Para iniciar é necessário adicionar o WhatsApp 96909-5379 e enviar um ‘oi’. O atendimento acontece de segunda a sexta-feira, das 9 às 17 horas. A pessoa passará pelo atendente, triagem com o enfermeiro, aí havendo a necessidade da consulta on-line, ela receberá um SMS com um link para acessar a videochamada.

Além disso, neste canal também são realizados os atendimentos da Secretaria de Saúde (R. Antônio Roberto, 53 – Centro), que está fechada temporariamente desde segunda-feira (30), para evitar aglomerações, respeitando as recomendações do Ministério da Saúde e Governo do Estado. Para receber atendimento da Secretaria de Saúde, a população também pode contatar os seguintes canais:

Telefones: 4164-1122 / 4164-1210 / 4164-1242 / 4181-9778

Serviço Social de Saúde:

[email protected]

Transporte Social de Saúde:



[email protected]

Vigilância Sanitária:

[email protected]

Consultas e exames (dúvidas):



[email protected]

Ouvidoria da Saúde:

[email protected]