Prefeitura de Carapicuíba cria um canal de mensagens de gratidão aos trabalhadores na linha de frente da COVID-19. .

Secretarias: Governo

Data de Publicação: 3 de abril de 2020

Em meio ao alvoroço criado pela pandemia do coronavírus, a cidade de Carapicuíba, na Grande São Paulo, incluiu um canal de mensagens de gratidão ao leque de ações para administrar a crise. Fechamento do comércio, suspensão de aulas, ampliação do quadro efetivo no setor de saúde, entre várias determinações e a criação de um espaço para os familiares homenagearem os trabalhadores que atuam no front da crise. Ocorre que, enquanto a orientação é para as pessoas ficarem em casa, há setores que não se beneficiam desse privilégio, como profissionais da área de saúde, da segurança e da limpeza da cidade. A família envia a mensagem e a prefeitura divulga na coluna Carapicuíba do meu Coração, no Facebook.

EMOÇÃO E GRATIDÃO – “Quero agradecer a todos os funcionários que estão na linha de frente nessa pandemia. Estão dando o seu melhor, enquanto nós estamos em casa. Que Deus proteja a todos”, manifestou Débora, esposa de André Porto, funcionário da secretaria de Obras. Dona Marina, mãe do enfermeiro Renato Assakawa, também gravou uma mensagem: “a todos os profissionais que atuam na linha de frente ajudando a população contra esse novo vírus. Estamos orgulhosos de todos vocês”. O professor Paulo comentou: “agradeço pela vida dos profissionais de saúde, os coletores e os policiais, que estão à frente dessa batalha. Tenho orado por vocês todos os dias. Logo estaremos de volta de volta às ruas e aos parques da nossa cidade”.

Os comentários na coluna do Facebook envolvem declarações emocionadas e a expectativa de dias melhores.

LEQUE DE AÇÕES – A administração municipal envolveu toda a equipe de servidores nas ações de prevenção. Além de determinar o fechamento do comércio e a suspensão das aulas, com distribuição de kit merenda para todos alunos da rede municipal de ensino, a prefeitura contratou profissionais para ampliar a área de saúde. Mais de 30 mil idosos foram imunizados, com vacinação nas escolas e sistema drive thru. As comunidades carentes foram beneficiadas com distribuição de kits de higiene e limpeza. Locais de grande fluxo, como o Calçadão, Terminal Rodoviário, Pronto-Socorros e Hospital Geral passaram por desinfecção com cloro.

Preparando a rede de atendimento, a prefeitura criou o Centro de Enfrentamento ao Coronavírus. Duas novas ferramentas ajudam a população na crise: o WhatsApp SAC Coronavírus (96909-5379), para tirar dúvidas sobre a pandemia, e o Telemedicina, com atendimento on-line para orientações sobre os sintomas. Pessoas em situação de rua foram atendidas com a instalação de dois lavatórios, com sabão, na área central da cidade. O Centro Pop passa a atender de segunda a domingo, com três refeições e banho. A Guarda Municipal também recebeu kits de proteção.

Clique aqui e confira um dos vídeos.