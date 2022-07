Ecopontos paralisam coleta de materiais recicláveis

Secretarias: Obras e Serviços Municipais

Data de Publicação: 3 de abril de 2020

Devido à pandemia do novo coronavírus, a partir de segunda-feira, 6/4, a Prefeitura de Carapicuíba resolveu limitar o recebimento de materiais nos Ecopontos. A medida de segurança aos profissionais da coleta foi tomada por conta do desconhecimento sobre como e por quanto tempo o vírus pode ser transmitido por contato com os objetos.

As Regionais seguem funcionando nomalmente de segunda à sexta, das 8h às 17h e aos sábados, das 8h às 12h e pode receber apenas entulho (o munícipe pode levar até 15 sacos por dia) e madeira.

Horário de recebimento de materiais: das 8h30 às 16h30

– Ecoponto Jandaia – Estrada do Gopiúva, 1557 – Pq. Jandaia

– Ecoponto Santa Brígida – Rua Peruíbe, 4 – Telefone 4186-2668

– Ecoponto Veloso – Avenida Jatobá, 576 – Telefone: 4167-6806

– Ecoponto e Regional Cohab – Avenida Brasil, 292 – Telefone 4184-1179

– Ecoponto Aldeia – Rua José Ailton de Camargo, 75 – Telefone 4184-3867

– Ecoponto Ariston – Av. Comendador Dante Carraro, 333 – Tel: 4183-6864