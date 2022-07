Prefeitura de Carapicuíba registra a cura de dois pacientes do Covid-19.

Secretarias: Saúde

Data de Publicação: 7 de abril de 2020

A Prefeitura de Carapicuíba continua trabalhando para conter o avanço do coronavírus na nossa cidade. Nesta terça-feira, o município registrou a cura de dois pacientes do Covid-19. Porém, já são mais de 300 casos suspeitos de coronavírus no nosso município, aguardando resultado de exames do Instituto Adolfo Lutz.

É preciso a colaboração de todos para diminuir a circulação do vírus. O assunto é muito sério, mas algumas pessoas continuam arriscando suas vidas e de familiares, descumprindo as recomendações da Prefeitura, Governo do Estado e Ministério da Saúde.

Confira o Boletim:

–>