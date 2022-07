Prefeitura de Carapicuíba cria o programa “Drive Thru Solidário”.

Secretarias: Assistência Social

Data de Publicação: 8 de abril de 2020

Neste momento de pandemia, existem trabalhadores que tiveram a renda familiar comprometida, por causa de importantes medidas de isolamento social, adotadas para conter a disseminação do coronavírus (Covid-19).

Pensando em expandir a rede de proteção e apoio a essas pessoas, a Prefeitura de Carapicuíba vai arrecadar doações no sistema drive thru, este é o programa ‘Drive Thru Solidário – Fazer o bem faz bem’.

A partir deste fim de semana, de 11 a 19 de abril, a ação estará montada na Av. Deputado Emílio Carlos, 360 – Centro (próximo a Secretaria de Transporte e Trânsito). A população poderá doar, sem sair do carro, os seguintes itens: leite em pó, fraldas descartáveis, arroz, feijão, açúcar, óleo, café, macarrão, sal, produtos de limpeza e de higiene pessoal.

Os alimentos e produtos serão distribuídos pela Secretaria de Assistência Social e Cidadania em bairros e comunidades, onde residem pessoas em situação de vulnerabilidade social. A Prefeitura irá divulgar as distribuições nos canais oficiais.

Quando: 11 a 19 a abril

Horários: (11/4) – 10h às 16h / (12/4) – 10 às 13h / (13 a 17/4) – 10h às 19h / (18 e 19/40) – 10h às 15h.