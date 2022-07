GCM de Carapicuíba e Polícia Militar fecham mais de 100 bares pelo descumprimento da quarentena

Secretarias: Segurança Pública e Controle Urbano

Data de Publicação: 9 de abril de 2020

A Prefeitura de Carapicuíba continua o combate contra o avanço do coronavírus e segue as recomendações do Governo do Estado, que prorrogou a quarentena até o dia 22 de abril.

Todo tipo de comércio não essencial, como bares, tabacarias, baladas e cafés devem ser fechados para evitar a aglomeração de pessoas. Alguns proprietários continuam descumprindo as recomendações da Prefeitura, Governo do Estado e Ministério da Saúde, por isso, a Guarda Civil Municipal tem realizado fiscalizações nas ruas da cidade. E na última terça-feira, 7, realizou patrulha em conjunto com a Polícia Militar.

Ao todo, entre o fim de semana e terça-feira, 144 estabelecimentos foram fechados. Outro problema encontrado foi que diversas pessoas não estão ficando em casa. A Guarda Civil e Polícia Militar tiveram que dispersar dezenas de moradores que estavam aglomerados na quadra da avenida Comendador Dante Carraro.

A Prefeitura pede a colaboração de todos para conter o avanço da doença. Profissionais da saúde têm destacado que a transmissão do vírus costuma acontecer por meio do ar ou através de contato pessoal com secreções contaminadas, ou seja, não permaneça perto de um grande número de pessoas.

A Guarda Civil Municipal segue nas ruas realizando a fiscalização em conjunto com a Polícia Militar. Caso saiba de algum comércio não essencial que esteja aberto, o munícipe deve entrar em contato com a guarda pelo telefone: 4183-5229 ou PM: 190.