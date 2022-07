Prefeitura de Carapicuíba entrega o Hospital de Campanha, instalado na Policlínica, exclusivo para pacientes com Covid-19.

Secretarias: Saúde

Data de Publicação: 14 de abril de 2020

Depois de trabalhar intensamente durante toda a semana, a Prefeitura de Carapicuíba entregou nesta segunda-feira (13), o Hospital de Campanha, instalado na Policlínica (R. Itajubá, s/nº – Pq Santa Tereza). O Centro de Enfrentamento ao Coronavírus possui 30 leitos, numa estrutura ampla e moderna, com equipe médica completa, respiradores e equipamentos que ajudam a salvar vidas.

No mês de março, a Prefeitura entregou o 1° Centro de Enfrentamento ao Coronavírus, localizado na Vila Dirce (ao lado do Pronto Socorro). O local já recebeu pacientes que necessitaram de internação. Esse é o objetivo dos dois Polos – oferecer atendimento médico especializado a pacientes com quadros mais graves da doença, vindos de internação nos prontos-socorros do município. Caso necessitem, são transferidos para o Hospital Geral, que também possui estrutura adequada, inclusive com UTI’s (Unidade de Terapia Intensiva).

Neste cenário de pandemia do novo coronavírus (Covid-19), a Prefeitura conta com a colaboração dos moradores, para seguirem as recomendações de higiene e distanciamento social. Além disso, só devem procurar os equipamentos de saúde, as pessoas que apresentarem febre, tosse seca ou falta de ar.

As pessoas que apresentarem sintomas de resfriado, alergias ou gripe comum devem apenas se cuidar em casa, em isolamento social, seguindo as recomendações de higiene. Para sanar as dúvidas da população sobre os sintomas do Covid-19, a Prefeitura de Carapicuíba criou o SAC Coronavírus, um WhatsApp que oferece orientações e consulta médica on-line, por chamada de vídeo. Basta enviar um ‘oi’ para o número 96909-5379.

Esse é um momento de colaboração e bom senso, para que os Prontos- Socorros e Unidades Básicas de Saúde atendam realmente os que mais precisam e não se tornem locais de contágio.

Atendimento Policlínica

Para evitar aglomerações na Policlínica e a disseminação do Covid-19, as consultas de especialidades médicas estão sendo reagendadas no AME Carapicuíba (Ambulatório Médico de Especialidades). Os pacientes que aguardam consultas e exames são devidamente avisados sobre os reagendamentos.