Centro de Enfrentamento ao Coronavírus atende de “portas abertas” os Carapicuibanos com sintomas de Covid-19.

Secretarias: Saúde

Data de Publicação: 15 de abril de 2020

A partir desta quarta-feira (15), o Centro de Enfrentamento ao Coronavírus, localizado na Vila Dirce (ao lado do Pronto-Socorro), atende de “portas abertas” os carapicuibanos com sintomas de Covid-19.

Inicialmente, o equipamento atendia pacientes transferidos de internação municipal. Entretanto, na segunda-feira (13), a Prefeitura entregou o Hospital de Campanha na Policlínica, com 30 leitos e respiradores, que passa a atender a esses pacientes mais graves transferidos de internação.

Com a novidade, além de evitar o possível contágio através do encontro de pacientes, a população com sintomas da doença terá assistência médica exclusiva, num local equipado para casos de Covid-19. O Centro de Enfrentamento ao Coronavírus na Vila Dirce conta ainda com três médicos e equipe especializada.

O atendimento acontece todos os dias da semana, das 7 às 19 horas. É necessário levar o documento de identidade e o cartão SUS. É importante lembrar que só devem procurar esse equipamento, pessoas que apresentarem um conjunto de sintomas da doença – febre, tosse seca ou falta de ar. Caso o morador necessite de cuidados médicos, fora do horário de funcionamento do Centro, deve procurar um dos prontos-socorros municipais.

Sintomas de resfriado, alergias ou gripe comum devem apenas ser cuidados em casa, em isolamento, seguindo as recomendações de higiene, para não contaminar outras pessoas.

Outra alternativa para sanar as dúvidas sobre possíveis sintomas do Covid-19, sem a necessidade de sair de casa e procurar unidades de saúde, é o SAC Coronavírus, um WhatsApp criado pela Prefeitura de Carapicuíba, que oferece orientações e consulta médica on-line, por chamada de vídeo. Basta enviar um ‘oi’ para o número 96909-5379.

Centro de Enfrentamento ao Coronavírus

Estrada Ernestina Vieira, 70 – Vila Dirce

Funcionamento: todos os dias, das 7 às 19 horas