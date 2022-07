Prefeitura de Carapicuíba antecipa o recesso escolar da rede municipal.

Secretarias: Educação

Data de Publicação: 15 de abril de 2020

Seguindo as medidas de combate ao avanço do coronavírus na cidade, a Prefeitura por meio da Secretaria de Educação decidiu antecipar o recesso escolar da rede municipal, começando a partir de segunda-feira, dia 13, até o dia 26 de abril.

Assim como nos outros anos, o período estabelecido estava previsto para julho. A mudança nas datas, instituída através do decreto nº 4.989, foi definida para que o calendário escolar não seja afetado durante a pandemia.

A ação reforça os cuidados com os alunos, professores e funcionários das escolas municipais, que já estão com as aulas suspensas desde o dia 23 de março, e diminuiu os riscos de contaminação.