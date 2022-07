Confira o boletim atualizado sobre a situação do Coronavírus na cidade de Carapicuíba.

Secretarias: Saúde

Data de Publicação: 20 de abril de 2020

A Prefeitura de Carapicuíba segue trabalhando contra o avanço do coronavírus na cidade. Nesta segunda-feira, dia 20, o município registrou a cura de 12 pacientes que apresentavam o vírus. Porém, o número de casos confirmados já chegou a 53, além de 10 óbitos ratificados por coronavírus. São 288 casos suspeitos em isolamento domiciliar, que aguardam o resultado de exames do Instituto Adolfo Lutz.

Diversas medidas são tomadas diariamente para que a circulação do vírus diminua. Por isso, é necessário que todos colaborem e sigam as recomendações da Prefeitura, Governo do Estado e Ministério da Saúde.

Confira o Boletim atualizado: