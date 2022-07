Secretaria de Educação da prefeitura de Carapicuíba elabora apostilas com atividades para crianças fazerem em casa.

Data de Publicação: 24 de abril de 2020

A criançada tem muito o que fazer em casa durante o período de suspensão de aulas. É o que garante a equipe da Secretaria de Educação da prefeitura de Carapicuíba, que elaborou apostilas com atividades adequadas a cada faixa etária. “São atividades que asseguram o desenvolvimento de habilidades previstas no decorrer do ano letivo, desenvolvendo uma sequência didática”, comenta a supervisora Rosemeire Santos. Além do conteúdo pedagógico, as atividades reforçam a interação. “Os pais são orientados a participarem das atividades com as crianças”, enfatiza.

As crianças da pré-escola receberão apostilas com atividades para pintar, cantar, ouvir, escrever e contar. Para a criançada do Ensino Fundamental, as apostilas são diferentes para cada ano (1º ao 5º), com interpretação de texto e atividades interdisciplinares elaboradas pelos coordenadores pedagógicos.

Após o recebimento das apostilas, os pais deverão auxiliar seus filhos na execução das atividades. “Esse procedimento será realizado durante todo o período em que durar a suspensão das aulas, para que nossos alunos não percam o desenvolvimento previsto em planejamento”, assegura a titular da pasta.