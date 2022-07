Prefeitura de Carapicuíba informa: É obrigatório o uso de máscaras de proteção facial em Carapicuíba.

Data de Publicação: 4 de maio de 2020

Com a publicação do , fica obrigatório o uso de máscaras de proteção facial em Carapicuíba. A medida visa conter a disseminação do coronavírus e garantir a proteção à vida e à saúde da população.

Segundo o texto do Decreto é obrigatório o uso de máscaras em todo serviço de transporte público ou privado. Já os estabelecimentos comerciais deverão seguir uma série de medidas de contenção, o que inclui disponibilizar álcool em gel, exigir e fornecer máscaras de proteção facial, entre outras.

Trata-se de uma segunda mobilização envolvendo máscaras de proteção facial. Em 27 de abril, o decreto 4993 tratou da recomendação do uso de máscaras. E a prefeitura deu largada numa grande distribuição de máscaras.

As equipes de distribuição já estiveram no Terminal Rodoferroviário, agências bancárias, casas lotéricas, PS da Vila Dirce e no comércio das principais avenidas. Já foram distribuídas cerca de 40 mil máscaras. A meta da prefeitura é distribuir 100 mil.

O grande volume de máscaras se deve a uma soma de forças, com doações da iniciativa privada, como Consigas, Supermercado Tenda, Atacadão, Supermercado Bem Bom, Supermercado Chama, Supermercado Yoneta, Supermercado Barbosa, Sindicato dos Funcionários de Carapicuíba, Sibele Autopeças, Alumibel e Farmácia Central, além do apoio de costureiras voluntárias da Secretaria de Assistência Social, e do Centro de Economia Solidária, da Secretaria de Trabalho.