Guarda Civil Municipal interrompe campeonato de futebol na Cohab

Secretarias: Segurança Pública e Controle Urbano

Data de Publicação: 5 de maio de 2020

A Prefeitura de Carapicuíba, Governo do Estado e Organização Mundial da Saúde orientam: fique em casa. Só assim será possível conter o avanço do coronavírus. No entanto, algumas pessoas ainda insistem em desrespeitar o decreto de quarentena. Foi o que aconteceu no último domingo, 3, no qual a Guarda Civil Municipal (GCM) interrompeu um campeonato de futebol que estava acontecendo na rua Bom Jesus do Amparo, na Cohab 5.

Por volta das 15 horas a GCM recebeu uma denúncia anônima sobre a realização da competição com cerca de 200 pessoas, o que é extremamente perigoso em tempos de pandemia do novo coronavírus.

O problema é muito sério. No último boletim divulgado na segunda-feira, 5, informamos que já são 188 casos confirmados em nossa cidade e 26 óbitos pela doença.

Voltamos a ressaltar: todo tipo de comércio não essencial, como bares, tabacarias, baladas e cafés devem ser fechados. Além disso está proibido a realização de festas, bailes funks e outros eventos que possam causar aglomerações. Ao todo a Guarda Civil Municipal já fechou cerca de 600 estabelecimentos desde o início da quarentena.

Contamos com a colaboração de todos para que possamos passar por este momento o mais rápido possível. Caso saiba de algum comércio não essencial que esteja aberto, o munícipe deve entrar em contato com a guarda pelo telefone: 4183-5229 ou Polícia Militar: 190.