CRAS e CREAS voltam a atender de forma presencial, por meio de entrega de senhas.

Secretarias: Assistência Social

Data de Publicação: 8 de maio de 2020

Para evitar aglomerações neste momento de pandemia, os serviços dos cinco Centros de Referência de Assistência Social (Cras), Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas), e Central do Cadastro Único voltam a atender de forma presencial, por meio de entrega de senhas.

No entanto será obrigatório o uso de máscara por todos os envolvidos. As equipes da Prefeitura estarão medindo a temperatura das pessoas na fila e higienizando as mãos com álcool em gel, além de organizarem as filas, mantendo o distanciamento de um metro e meio entre as pessoas.

Serão distribuídos em cada local 50 senhas por dia, sendo 25 de manhã, a partir das 8 horas; e 25 no período da tarde, a partir das 12 horas. Para os atendimentos é importante que a população leve o RG, CPF e carteira de trabalho.

Já o atendimento telefônico, continua de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. A novidade é que agora, também acontece aos sábados (ligação para celular), das 10 às 16 horas. Confira os telefones:

Cras Ariston – (11) 4181-2251(segunda a sexta) / 94273-7041(sábado)

Cras Pq. Santa Tereza – 4146-9431(segunda a sexta) / 94264-8575 (sábado)

Cras Jd. Planalto – 4189-2745 (segunda a sexta) / 94273-5739 (sábado)

Cras Santa Brígida – 4146-32-43 (segunda a sexta) / 94273-3748 (sábado)

Cras Central – 4164-1518 (segunda a sexta) / 94273-3716 (sábado)

Creas – 4184-6025 (segunda a sexta) / 97258-3963 (sábado)

Central do Cadastro Único – 4185-3772 (segunda a sexta) / 97276-6981 (sábado)