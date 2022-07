Prefeitura de Carapicuíba distribuí mais de 30 mil pacotes de cereal infantil, além de máscaras caseiras aos moradores de cerca de 20 comunidades do município.

Secretarias: Assistência Social

Data de Publicação: 8 de maio de 2020

Desde o início da pandemia do coronavírus, a Prefeitura tem realizado doações àqueles que tanto precisam. Nesta semana, mais uma leva de generosidade está sendo distribuída pela Secretaria de Assistência Social e Cidadania, que preparou um cronograma para a entrega, durante toda a semana, de mais de 30 mil pacotes de cereal infantil, além de máscaras caseiras aos moradores de cerca de 20 comunidades do município.

O produto foi doado pela empresa Danone, já as máscaras pelas empresas Consigas, Supermercado Tenda, Atacadão, Supermercado Bem Bom, Supermercado Chama, Supermercado Yoneta, Supermercado Barbosa, Sindicato dos Servidores de Carapicuíba, Sibele Autopeças, Alumibel, Mercado Porto Seguro, Helipark e Farmácia Central, além do apoio de costureiras voluntárias da Secretaria de Assistência Social, e do Centro de Economia Solidária, da Secretaria de Trabalho.

Ações de solidariedade tem feito a diferença na vida de muitas famílias carapicuibanas. Além das doações desta semana, já foram distribuídas cestas básicas, e produtos de limpeza e higiene, por meio do Drive Thru da Solidariedade, iniciativa da Prefeitura em que a população doou mais de oito toneladas de alimentos. Empresas como a Erelimp, Grupo Hinode, Ong Visão Mundial e Igreja Batista Memorial de Alphaville também ajudaram.

Outra importante ação de garantia da segurança alimentar de famílias em situação de extrema pobreza é o programa estadual ‘Alimento Solidário’. A Prefeitura de Carapicuíba realiza até amanhã (7/5), a segunda etapa da ação, que irá contemplar quatro mil famílias. Na primeira etapa, o ‘Alimento Solidário’ beneficiou 23 mil famílias com a cesta básica.

Para doar e ajudar pessoas em situação de vulnerabilidade social entre em contato com a Secretaria de Assistência Social e Cidadania, pelos telefones: 4164-1624 / 41841217.