Aplicativo Sine Fácil disponibiliza vagas de empregos

Secretarias: Desenv. Econômico, Social e Trabalho

Data de Publicação: 12 de maio de 2020

O Sine Fácil, do Ministério do Trabalho (MTE), é um aplicativo que permite acessar funções do Portal Emprega Brasil, como encontrar vagas de emprego de acordo com o perfil profissional. A plataforma gratuita é uma importante alternativa para ter acesso às vagas ofertadas, sem precisar sair de casa, de forma prática e rápida.

Confira como é simples baixar o app:

Basta acessar a loja de aplicativos do seu celular, e pesquisar pelo “Sine Fácil”. Após isso, clique em “instalar”, que o processo de instalação vai iniciar. Abra o aplicativo e selecione a opção “ENTRAR COM GOV.BR”, cadastre com os dados pessoais e gere uma senha de acesso. Pronto, você conseguirá ver as vagas no seu perfil. Mas atenção! Preencha ou atualize seu cadastro para aumentar suas chances de encontrar vagas de emprego.

Para esclarecimento de dúvidas, entre em contato com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Social e Trabalho, pelos números 4167-6273 ou 4167-6303. Reforçamos que o PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) suspendeu o atendimento presencial, mas nossas equipes seguem trabalhando para garantir o acesso da população do município às políticas públicas de geração de emprego e renda.