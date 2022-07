Prefeitura de Carapicuíba entrega o Centro de Enfrentamento ao COVID-19 e o Hospital de Campanha.

Secretarias: Saúde

Data de Publicação: 14 de maio de 2020

Prefeitura de Carapicuíba já entregou dois equipamentos para o combate ao coronavírus: o Centro de Enfrentamento, na Vila Dirce e o Hospital de Campanha, no Parque Santa Tereza. A partir da próxima segunda-feira, 18 de maio, o município vai contar com o terceiro local específico para conter a disseminação do vírus.

O Centro de Acolhimento e Apoio ao Isolamento Social irá receber pessoas assintomáticas diagnosticadas com covid-19, e também, aquelas que apresentam sintomas leves. O novo equipamento da Prefeitura servirá para que o morador com coronavírus faça o isolamento e não transmita a doença para seus familiares.

Como funciona?

O paciente com suspeita deve procurar o Centro de Enfrentamento, na Vila Dirce, onde passará por uma avaliação de necessidade do teste rápido. Caso conste positivo, ele passará por uma triagem com assistente social e, se estiver dentro dos critérios socioeconômicos, poderá fazer o isolamento no Centro de Acolhimento, evitando o contágio da família.

Localizado o bairro da Aldeia, onde funcionava a Falc, o Centro de Acolhimento conta com 118 leitos, refeitório, sala de TV, recreação, ambulatório, banheiros, internet Wi-fi para que a pessoa possa se comunicar com a família, câmeras de segurança e profissionais devidamente capacitados.