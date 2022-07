Obra do Viário Central de Carapicuíba já tem novo acesso para Barueri

Secretarias: Transporte e Trânsito

Data de Publicação: 20 de maio de 2020

Apesar da pandemia, a Prefeitura de Carapicuíba segue com as obras de melhorias do trânsito da cidade e avança na construção do novo Sistema Viário Central. Na última semana, as equipes concluíram a pista que dá acesso para Barueri pela avenida Deputado Emílio Carlos.

A região central passará por reformulação completa da malha viária, que terá novo traçado, facilitando e agilizando o fluxo local e o acesso à Rodovia Castello Branco.

A Prefeitura orienta os motoristas a evitarem a região nesse período de obras. Não será realizada nenhuma interdição completa de via, somente algumas parciais conforme o andamento da obra.

Além da nova pista sentido Barueri, será realizada a ampliação da via, eliminação dos semáforos e novo acesso à avenida Celeste. Após a conclusão da obra, o trânsito na região passará a ser ágil e os motoristas terão mais conforto. Serão centenas de milhares de carapicuibanos beneficiados.

Vale ressaltar que desde 2017 a Prefeitura realiza a renovação na sinalização de trânsito nas ruas e avenidas, implantações e remodelações viárias, instalação de novos semáforos e ampliação ao atendimento à população.

O munícipe que tiver algum pedido de sinalização ou melhorias de trânsito pode entrar em contato com a Secretaria de Transporte e Trânsito pelo e-mail: [email protected] e informar o RG, CPF, data de nascimento, endereço e nome da mãe.