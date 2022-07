Secretaria de Saúde de Carapicuíba segue realizando a campanha nacional de vacinação contra a gripe em todas as Unidades Básicas de Saúde.

Secretarias: Saúde

Data de Publicação: 21 de maio de 2020

A Secretaria de Saúde de Carapicuíba segue realizando a campanha nacional de vacinação contra a gripe em todas as Unidades Básicas de Saúde. O município vacina o seguinte público-alvo: gestantes (apresentar cartão de gestante), crianças de 6 meses a menores de 6 anos, mães no pós-parto (apresentar certidão de nascimento do filho), pessoas com doenças crônicas, pessoas acima de 55 anos, professores, pessoas com deficiência.

No caso pessoas com doenças crônicas é necessário levar o laudo médico, ou receituário do medicamento para a doença. Veja a relação de doenças crônicas, clicando aqui.

As doses do imunológico são aplicadas até o dia 5 de junho, de segunda a sexta-feira, das 8 às 16 horas, mediante RG, cartão SUS e carteira de vacinação. É importante lembrar que a vacina para influenza protege apenas contra a gripe (inclusive o H1N1), e que as unidades de saúde seguem todos os protocolos de isolamento e higiene específicos para este momento de pandemia do coronavírus.

Vacinação de Rotina

A vacinação de rotina, para crianças; jovens e adultos, que devem constar na Carteira de Vacinação desde o nascimento, estão sendo aplicadas normalmente nas Unidades Básicas de Saúde. São vacinas como a BCG, tétano, hepatites, meningite, pentavalente, entre outras. As doses são aplicadas de segunda a sexta-feira, das 8 às 16 horas.