Prefeitura de Carapicuíba em parceria com a Farma Conde realiza um mutirão de combate ao coronavírus.

Secretarias: Governo

Data de Publicação: 26 de maio de 2020

No último sábado, 23, a Farma Conde, em parceria com a Prefeitura de Carapicuíba, realizou um mutirão de combate ao coronavírus nos bairros com o maior número de casos da doença.

Com a equipe de mais de 100 pessoas, a ação contou com o serviço de pulverização. Foram usados tratores e pulverizadores para a higienização das ruas e vielas dos bairros Cohab, Ariston e Vila Silviania.

A matéria-prima utilizada é o hipoclorito de sódio, produto largamente utilizado como desinfectante. É importante ressaltar que o produto não oferece toxidade para o ser humano ou para animais.

Carapicuíba já registra 793 casos de coronavírus e 55 óbitos confirmados. Por isso, a Prefeitura pede a todos que se possível, fiquem em casa. Esse é o único remédio para conter a proliferação do vírus.