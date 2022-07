Prefeitura de Carapicuíba lança a ação ‘Bloqueio de Contágio’ e o centro de Acolhimento e Apoio ao Isolamento Social.

3 de junho de 2020

Buscando enfrentar o avanço do coronavírus na cidade, a Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Secretaria de Saúde lançou o ‘Bloqueio de Contágio’. A ação visa bloquear a propagação do Covid-19, através da realização de testes rápidos em todos os moradores da casa de munícipes já confirmados com o vírus. As equipes também orientam toda a vizinhança sobre as precauções necessárias que evitam o contágio.

Cada equipe do ‘Bloqueio de Contágio’ é formada por cerca de 10 profissionais capacitados. E em menos de um mês, mais de 80 ruas foram atendidas pela iniciativa. Além das testagens e orientações, os agentes distribuem máscaras de proteção facial, e as ruas recebem desinfecção.

Outra importante medida de proteção aos familiares de casos confirmados com coronavírus é a criação do Centro de Acolhimento e Apoio ao Isolamento Social. Localizado no bairro da Aldeia, o equipamento recebe pessoas assintomáticas e com sintomas leves de coronavírus, para que façam o isolamento e não transmitam a doença a seus familiares.