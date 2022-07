Carapicuíba amplia rede de tratamento de esgoto

Data de Publicação: 5 de junho de 2020

Investindo em obras de saneamento, a Prefeitura de Carapicuíba está ampliando significativamente a capacidade de tratamento de esgoto. Em março do ano passado, foram instalados os coletores troncos na rua Delfino Cerqueira, na Cohab, e na Estrada do Pequiá, na Vila Menck. Este ano, a prefeitura já entregou o trecho do Hospital Municipal. Estão em andamento os trechos da São Philipe, na Vila Freitas, e no Planalto, próximo à Estrada Egílio Vitorello e AMCAPS.

Assim que finalizar esses, a prefeitura começará a atuar na Marginal do Ribeirão, do Parque dos Paturis até a Aldeia, beneficiando os bairros do Santa Tereza, Jardim Leonor, Jardim Elzinha, Parque Jandaia, Gopiuva e Cecília Cristina. O último trecho é o da avenida Victório Fornazaro, na Vila Helemar.

Com isso, a prefeitura, com apoio da Sabesp, amplia em 50% a rede coletora, só nos últimos dois anos. Além da preservação do meio ambiente, a rede coletora diminui a poluição dos rios, previne doenças e a mortalidade infantil. Segundo estudos, cada R$ 1,00 investido em saneamento gera uma economia de R$ 4,00 em saúde.