Prefeitura de Carapicuíba abre 50 leitos clínicos e 15 de UTI no Hospital São Camilo.

Secretarias: Saúde

Data de Publicação: 10 de junho de 2020

A pandemia do coronavírus exige atuação eficiente da gestão pública. Por isso, para ampliar o atendimento aos casos de alta complexidade da Covid-19, a Prefeitura de Carapicuíba abriu chamamento público para contratar leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) e enfermaria. E a melhor proposta foi a do Hospital São Camilo, conhecido por ter equipamentos de ponta e excelência no atendimento.

São 15 leitos de UTI e 50 leitos clínicos, incluindo ainda atuação de equipe altamente treinada. É importante ressaltar que os leitos só serão pagos pela Prefeitura, conforme a necessidade de utilização dos mesmos. Somados ao Hospital de Campanha, ao todo são 80 leitos clínicos. No quesito UTI, a contratação soma forças com as vagas concedidas pelo Estado de São Paulo no Hospital Geral de Carapicuíba, completando ainda mais a infraestrutura criada pela Prefeitura, para o combate à pandemia.

Além do Hospital de Campanha, na Policlínica, Carapicuíba conta com o Centro de Enfrentamento ao Coronavírus, um local especializado e direcionado somente a casos da doença, para realização dos diagnósticos e possíveis encaminhamentos. Aproveitando a tecnologia, a Prefeitura também disponibiliza o sistema de Telemedicina, oferecendo à população consulta médica via chamada de vídeo. O WhatsApp para esse serviço é 96909-5379.

Outro importante equipamento é o Centro de Acolhimento e Apoio ao Isolamento Social, localizado no bairro da Aldeia, para que pessoas com sintomas leves de coronavírus possam fazer o isolamento sem o risco de contaminarem seus familiares.

A Prefeitura de Carapicuíba também realiza uma série de iniciativas de prevenção, como o ‘Bloqueio de Contágio’, uma ação coordenada nas residências e ruas de pacientes diagnosticados com Covid-19, no Centro de Enfrentamento. Uma equipe de saúde especializada realiza teste rápido em todos os moradores da casa, orienta a vizinhança sobre medidas de prevenção, e em seguida as ruas passam por desinfecção.