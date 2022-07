Município de Carapicuíba/SP | “Vacina Itinerante”, consultório móvel leva vacina da gripe para população, de 15/06 até 19/06.

“Vacina Itinerante”, consultório móvel leva vacina da gripe para população, de 15/06 até 19/06.

Secretarias: Saúde

Data de Publicação: 10 de junho de 2020

Prorrogada pelo Ministério da Saúde para até 30 de junho, a campanha nacional de vacinação contra a gripe está em sua 3° tapa, com o seguinte público-alvo: crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes, mulheres no período pós-parto, pessoas acima de 55 anos, pessoas com doenças crônicas, professores e pessoas com deficiência. A vacina é aplicada nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), de segunda a sexta-feira, das 8 às 16 horas. O Dia D acontece sábado, dia 20 de junho.

Mesmo com intensa divulgação da campanha, Carapicuíba apresenta baixo percentual de vacinação em três grupos do público-alvo: crianças de 6 meses a menores de 6 anos (24% ), gestantes (23%) e mulheres no período pós-parto (25%). Para resolver essa baixa procura, a Prefeitura de Carapicuíba levará o imunológico até a população, por meio da ação ‘Vacina Itinerante’.

De 15 a 19 de junho, um consultório móvel da Secretaria de Saúde estará cada dia da semana em um local diferente, das 9 às 16 horas, para vacinar crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes (levar cartão de gestante) e mulheres no período pós-parto (levar certidão de nascimento do filho).

O Secretário de Saúde de Carapicuíba, Diogo Fernandes, ressalta a importância da vacina. “O imunológico protege pessoas mais suscetíveis a desenvolverem complicações decorrentes do vírus influenza. Mães no pós-parto, gestantes e crianças estão neste grupo. Por isso, é muito importante que procurem um posto de vacinação, seja na UBS mais próxima, na ação ‘Vacina Itinerante’ ou no Dia D. Aos responsáveis pelas crianças, protejam os pequenos”.

Cronograma

15/06 – Rua Videncial Antunes da Ribeiro – Vila Municipal (ao lado do Fórum)

16/06 – Estrada do Jacarandá, 387 – Altos de Santa Lucia (próximo à CDHU K/Condomínio Rochelle)

17/06 – Rua Tamboara, 140 – Jd. Tonato (em frente a EMEI Asas da Imaginação)

18/06 – Av. Francisco Pignatari, 630 – Vila Gustavo Correia (Comunidade Porto de Areia – ao lado da FNC)

19/06 – Rua Rafard, 404 – Ariston (próximo a E.E. Prof Maria Marques de Noronha)