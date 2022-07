A Prefeitura de Carapicuíba inicia a reabertura gradual do comércio.

Secretarias: Governo

Data de Publicação: 15 de junho de 2020

A Prefeitura de Carapicuíba iniciou nessa segunda-feira (15), a reabertura gradual do comércio seguindo as regras estabelecidas para regiões classificadas na Fase 2 – Laranja do Plano São Paulo. A retomada possibilita o atendimento presencial ao público nos comércios de rua e serviços da cidade.

Nessa etapa, os locais poderão reabrir com 20% da capacidade total, dentro do horário das 11 às 15 horas (4 horas seguidas), adotando os protocolos padrões e setoriais específicos, determinados no Plano São Paulo – Para conferir os protocolos sanitários, clique aqui.

De maneira segura e buscando evitar o contágio, cada local reaberto deverá controlar o acesso e o distanciamentos social. Será exigida a disponibilização de álcool em gel aos clientes, e orientação sobre a obrigatoriedade do uso de máscara de proteção facial no estabelecimento.

Mesmo com a retomada das atividades, não será permitida a permanência nos locais assim como a abertura de bares, academias, salões de belezas e barbearias. Outros comércios como restaurantes e lanchonetes poderão continuar o atendimento por meio do sistema Drive Thru (retirada) e Delivery, sem restrições de horário, seguindo as recomendações de higiene necessárias.

Apesar do avanço nas fases do Plano São Paulo, a quarentena ainda não acabou. Por isso, continua sendo importante manter as medidas de prevenção e combate ao coronavírus.

Plano São Paulo

O Plano São Paulo é uma estratégia desenvolvida por especialistas da saúde e ciência do Governo do Estado de São Paulo, com objetivo de retomar a economia de maneira consciente. O projeto é divido em fases que flexibilizam a atuação de alguns setores durante o período de quarentena.

Até o início da semana, Carapicuíba estava classificada na Fase 1 – Vermelha do Plano São Paulo, etapa de alto risco de contaminação, onde somente serviços essenciais mantiveram o funcionamento. Agora, na Fase 2 – Laranja, etapa de atenção e controle, outros tipos de comércios retomaram as atividades.

Para mais informações sobre o Plano São Paulo, .



