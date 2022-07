Zona Azul volta a funcionar em Carapicuíba

Data de Publicação: 17 de junho de 2020

Suspenso desde março por conta do isolamento social, o sistema de estacionamento rotativo ‘Zona Azul’ volta a funcionar em Carapicuíba na próxima segunda-feira, 22. A medida será realizada para dar maior rotatividade nas vagas da região central com a reabertura do comércio.

O serviço contará com todos os cuidados necessários. Os profissionais da fiscalização estarão com máscaras e seguindo as recomendações de prevenção contra o coronavírus.

Além disso, os parquímetros serão higienizados durante o dia e todos os funcionários terão álcool em gel para a higienização das mãos.