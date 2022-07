Secretaria de Assistência Social de Carapicuíba distribui cartões de gratuidade nas refeições do Bom Prato.

Data de Publicação: 18 de junho de 2020

Com o objetivo de garantir a segurança alimentar da população de rua neste período de pandemia, a Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de

São Paulo estabeleceu a gratuidade das refeições oferecidas nos 59 restaurantes Bom Prato, mediante a apresentação de um cartão com QR Code. A Prefeitura de Carapicuíba foi um dos municípios a aderir a iniciativa, que vai até 30 de julho, podendo ser prorrogada.

A Secretaria de Assistência Social e Cidadania de Carapicuíba está distribuindo os cartões com a tecnologia QR code, disponibilizados pelo Estado. Cerca de 150 pessoas em situação de rua já estão cadastradas na gratuidade das refeições. As entregas continuam nos próximos dias.

Desde o início da pandemia, a Prefeitura de Carapicuíba tem realizado diversas iniciativas para proteger da população de rua. No mês de março, por exemplo, foram construídos dois lavatórios comunitários no Calçadão da cidade, localizados próximos ao banco Itaú e Banco do Brasil. Os lavatórios funcionam todos os dias da semana e contam com três torneiras cada, além de sabão em pedra.

Para oferecer assistência em tempo integral, o horário de atendimento do Centro POP foi expandido. O equipamento público de assistência a pessoas em situação de rua atende todos os dias da semana, das 7 às 17 horas. Outra importante iniciativa é a distribuição das refeições diárias – café da manhã,

almoço e jantar.

O equipamento público também oferece local para banho e itens de higiene pessoal, doação de roupas e calçados, encaminhamentos médicos, documentos, e ainda conta com equipe capacitada, com psicólogos e assistentes sociais. Além de todas essas ações para preservar a saúde, e segurança física e alimentar dos moradores de rua, a Prefeitura está analisando um projeto para a criação do Alojamento Emergencial, que abrigará essas pessoas neste período de pandemia.

É importante ressaltar que o Centro POP distribui máscaras caseiras e orienta diariamente a população de rua sobre medidas de prevenção contra a Covid-19, como evitar levar as mãos ao rosto, devida higienização das mãos, usar máscara de proteção facial, evitar aglomerações e, caso sintam-se doentes, procurar uma unidade de saúde próxima, entre outras recomendações.