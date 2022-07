Prefeitura de Carapicuíba participa da Campanha “Inverno Solidário”.

Secretarias: Assistência Social

Data de Publicação: 18 de junho de 2020

Para alguns, o inverno significa roupas da estação, aconchego e elegância, mas para pessoas de baixa renda ou em situação de rua, dias frios são sinônimos de sofrimento. Para aquecer o inverno dessas pessoas, através de doações, a Prefeitura de Carapicuíba, por meio do Fundo Social de Solidariedade participa da Campanha ‘Inverno Solidário’, do Governo do Estado de São Paulo.

Com o objetivo de proteger do contágio pela Covid-19 aqueles que receberão as doações, neste ano a campanha irá receber somente agasalhos, cobertores e meias novas, sem qualquer uso prévio. A presidenta do Fundo Social de Solidariedade, faz um apelo àqueles que podem doar. “Por causa da pandemia, neste ano a Campanha precisa ser diferente, só iremos receber peças novas. Sabemos que o momento é de dificuldade para muitos, mas peço aos que possuem condições de doar – ajudem a aquecer o inverno daqueles que mais precisam”.

As caixas para as doações estão distribuídas em diversos pontos da cidade, como locais públicos e comércios. Clique aqui e confira os endereços dos pontos de coleta.