Prefeitura de Carapicuíba inicia terceira etapa da Campanha Nacional contra Gripe.

Secretarias: Saúde

Data de Publicação: 18 de junho de 2020

Neste sábado (20), o público-alvo da terceira etapa da campanha nacional de vacinação contra a gripe terá a oportunidade de se imunizar. Todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS) estarão abertas das 8 às 16 horas para vacinar crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes (apresentar cartão de gestante), mulheres no período pós-parto (apresentar certidão de nascimento do filho), pessoas acima de 55 anos, pessoas com doenças crônicas, professores (apresentar documento comprobatório) e pessoas com deficiência.

Além do Sábado de Vacinação, as doses do imunológico estão disponíveis de segunda a sexta-feira nas UBS’s, das 8 às 17 horas, mediante RG, carteira de vacinação e cartão SUS. A campanha vai até o dia 30 de junho. É importante ressaltar que Carapicuíba continua com baixo percentual de vacinação em crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes e mulheres no pós-parto. Para resolver essa baixa procura, a Prefeitura de Carapicuíba leva a vacinação a este grupo, através da ‘Vacina Itinerante’, que vai até sexta-feira,19.

Cronograma

18/06 – Av. Francisco Pignatari, 630 – Vila Gustavo Correia (Comunidade Porto de Areia – ao lado da FNC)

19/06 – Rua Rafard, 404 – Ariston (próximo a E.E. Prof Maria Marques de Noronha)