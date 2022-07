Prefeitura de Carapicuíba entrega o Hospital de Campanha exclusivo para pacientes com Covid-19.

Data de Publicação: 19 de junho de 2020

Na terça-feira, 16, o Ministério da Saúde publicou portaria que define os critérios técnicos para implantação de Hospital de Campanha, com atendimento exclusivo de pacientes com Covid-19. As unidades devem funcionar com o acesso regulado, voltadas para a internação de pacientes com sintomas respiratórios de baixa e média complexidade, funcionando como retaguarda clínica para hospitais que possuam Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Esse modelo ideal definido pelo Ministério da Saúde já funciona em Carapicuíba desde o dia 13 de abril, quando a Prefeitura entregou o Hospital de Campanha, instalado no Parque Santa Tereza, com 30 leitos e toda estrutura para que pacientes recebam atendimento médico.

O Ministério da Saúde também orienta que antes de optar pelo Hospital de Campanha em tendas provisórias, como estádios ou ginásios, os gestores de saúde devem priorizar a estruturação e ampliação de leitos clínicos em unidades de saúde já existentes no município. Como o caso de Carapicuíba, que utilizou a Policlínica, sem precisar de improvisação e otimizando os gastos públicos de enfrentamento à pandemia.

Outra nova recomendação do Ministério de Saúde é a contratação de leitos na rede privada. Mais uma vez, Carapicuíba saiu na frente, sendo a primeira cidade da região a contratar 65 leitos clínicos e UTI no Hospital São Camilo, que fica há apenas 2,6 km do Hospital de Campanha.

A cidade também conta com o Centro de Enfrentamento ao Coronavírus, na Vila Dirce, em funcionamento desde março para atendimento exclusivo de pacientes com sintomas de Covid-19. Este equipamento atende outra portaria do Ministério da Saúde, publicada no dia 29 de maio, de que os municípios devem indicar uma unidade já existente para atendimento apenas de casos da doença.

Confira os principais serviços e equipamentos de saúde e enfrentamento ao coronavírus:

Telemedicina

Por meio do WhatsApp 96909-5379

Centro de Enfrentamento ao Coronavírus

Estrada Ernestina Vieira, 70 – Vila Dirce

Atendimento todos os dias, das 7 às 19 horas

Centro de Acolhimento e Apoio ao Isolamento Social

Rua José Ailton de Camargo, 111 – Aldeia

Hospital de Campanha

Rua Itajubá, s/nº (esquina com a Rua Zacarias de Medeiros)

Hospital São Camilo

Av. São Camilo, 1363 – Granja Viana

Bloqueio de Contágio

Teste rápido em casa nos familiares de casos confirmados, desinfecção na rua e orientação aos vizinhos