Guarda Civil Municipal realiza ações de combate aos pancadões e aglomerações no fim de semana

Secretarias: Segurança Pública e Controle Urbano

Data de Publicação: 23 de junho de 2020

A Prefeitura de Carapicuíba, Governo do Estado e Organização Mundial da Saúde orientam: fique em casa. Só saia se for extremamente necessário. Evite festas e aglomerações. Apenas desta maneira será possível conter o avanço do coronavírus. No entanto, algumas pessoas ainda insistem em desrespeitar o decreto de quarentena. Foi o que aconteceu no último fim de semana, no qual a Guarda Civil Municipal (GCM) realizou diversas intervenções em festas na cidade.

No sábado a guarda atendeu ocorrência de perturbação de sossego e aglomeração dentro de um bar, no Jardim Ana Estela. Havia cerca de 30 pessoas sem máscaras no local, que funcionava irregularmente mesmo com portas fechadas. Outra ação foi realizada na rua Tibagi, Vila Bela. Tinha cerca de 100 pessoas no estabelecimento.

Além dos locais citados acima, a guarda ainda agiu para coibir aglomerações nas ruas Martinópolis – Jardim Ampermag, Campo do Bahia – Jardim Tonato, Muritinga, no Jd. Ana Estela e Buritis – Cohab.

A Prefeitura de Carapicuíba já iniciou a abertura consciente do comércio, seguindo as regras estabelecidas para regiões classificadas na Fase 2 – Laranja do Plano São Paulo. A retomada possibilita o atendimento presencial ao público nos comércios de rua e serviços da cidade.

No entanto, não será permitida a abertura de bares, academias, salões de belezas e barbearias. A quarentena continua e a recomendação é para as pessoas que podem, fiquem em casa.

Contamos com a colaboração de todos para que possamos passar por este momento o mais rápido possível. Caso saiba de algum bar ou de festas que estejam causando aglomerações, o munícipe deve entrar em contato com a guarda pelo telefone: 4183-5229 ou Polícia Militar: 190.