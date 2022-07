Prefeitura de Carapicuíba retoma atendimento presencial

Secretarias: Administração

Data de Publicação: 23 de junho de 2020

Na segunda-feira, 22, a Prefeitura de Carapicuíba retomou o atendimento presencial no Centro Administrativo das 10 às 16 horas, com todas medidas de higiene, distanciamento e prevenção.

As Secretarias de Receita e Rendas, Desenvolvimento Urbano, Habitação e o setor de Protocolo Geral realizam o atendimento presencial por agendamento.

Alguns setores que não estão localizados no Centro Administrativo voltam a atender em horário normal, de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. São as secretarias de Assuntos Jurídicos, Educação, Meio Ambiente e Sustentabilidade, Infraestrutura, Segurança e Trânsito.

Obras e Serviços Municipais, que não parou o atendimento, segue normalmente de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. Já a Secretaria de Saúde volta a atender na quarta-feira, 24, das 8 às 16 horas. Atendimentos on-line continuam por meio do WhatsApp da Saúde, número (11) 96909-5379.

A Secretaria de Assistência Social já está atendendo desde maio, de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas, com distribuição de senhas, mantendo suspensas temporariamente as atividades coletivas.

Seguem sem atendimento presencial as secretarias de Cultura e Esportes. Já a Junta Militar e Ouvidoria irão atender de segunda a sexta-feira, das 9 às 16 horas.

O Ganha Tempo e a Secretaria de Desenvolvimento Econômico Social e Trabalho voltam a atender de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas, com distribuição de senhas, sendo, 50 para seguro-desemprego e 40 para vagas de emprego. As demais demandas, serão atendidas de acordo os critérios de prevenção à propagação do Covid-19.

Para agendamento o munícipe deve entrar em contato com o setor

Secretaria de Receita e Rendas

● E-mail: [email protected]

● Telefone: (11) 4164-5500 – Ramal 5601

● Horário: 10 às 16 horas de segunda a sexta-feira (exceto feriados e ponto facultativo).

Secretaria de Desenvolvimento Urbano

● E-mail: [email protected]

● Telefone: (11) 4164-5500

● Horário: 10 às 16 horas de segunda a sexta-feira (exceto feriados e ponto facultativo).

Protocolo Geral – Administração

● E-mail: [email protected]

● Telefone: (11) 4164-5520

● Horário: 10 às 16 horas de segunda a sexta-feira (exceto feriados e ponto facultativo).

Secretaria de Projetos Esp., Convênios e Habitação

● E-mail: [email protected]

● Telefone: (11) 4164-5500 ramal 5333

● Horário: 10 às 16 horas de segunda a sexta-feira (exceto feriados e ponto facultativo).