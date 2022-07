Prefeitura de Carapicuíba monta uma estrutura completa de prevenção contra a Covid-19 nos pontos de acesso ao Calçadão do Centro.

Secretarias: Saúde

Data de Publicação: 24 de junho de 2020

Com a reabertura consciente dos comércios, seguindo as regras estabelecidas para regiões classificadas na Fase 2 – Laranja do Plano São Paulo, a Prefeitura de Carapicuíba montou uma estrutura completa de prevenção contra a Covid-19 nos pontos de acesso ao Calçadão do Centro. As medidas incluem tapete de desinfecção, suportes de álcool em gel, distribuição de máscaras e aferição de temperatura.

Além disso, quem passa pelo local pode tirar dúvidas sobre o coronavírus com profissionais de saúde, e receber orientações de prevenção, como a importância do distanciamento em filas, de evitar aglomerações, higienizar as mãos com frequência, e usar a máscara corretamente.

É importante lembrar que, apesar do avanço nas fases do Plano São Paulo, a quarentena ainda não acabou em Carapicuíba. Por isso, manter as medidas de prevenção e combate ao coronavírus continua sendo a única vacina contra a doença.