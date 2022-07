Ministério da Saúde prorroga campanha nacional de vacinação contra a gripe para até 24 de julho

Data de Publicação: 1 de julho de 2020

O Ministério da Saúde prorrogou a campanha nacional de vacinação contra a gripe para até 24 de julho. Por determinação do Governo do Estado de São Paulo, o público-alvo foi ampliado para toda a população. As doses são aplicadas em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS) de Carapicuíba, de segunda a sexta-feira, das 8 às 16 horas, mediante RG, cartão SUS e carteira de vacinação.

Mesmo com intensa divulgação da campanha, Carapicuíba apresenta baixo percentual de vacinação em grupos como crianças de 6 meses a menores de 6 anos (41%), gestantes (36%) e mulheres no período pós-parto (38%). Desde o início da campanha, a cidade tem promovido alternativas para aumentar esses números, como a ‘Vacina Itinerante’ e o ‘Sábado de Vacinação’, ações realizadas em junho.